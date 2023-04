Previsti 20mila tifosi oggi per Fiorentina-Lech Poznan. 2mila saranno sostenitori polacchi

Non sarà un Franchi tutto esaurito quello che oggi ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Conference tra Fiorentina e Lech Poznan. Al momento sono circa 18.000 infatti i tifosi viola attesi allo stadio. Di certo l’orario (fischio d’inizio alle 18.45) non ha contribuito ad una grande affluenza. Il risultato maturato all’andata ha indirizzato il discorso qualificazione e forse anche quello ha influenzato molti tifosi. Chi sarà allo stadio si farà sentire, così come si faranno sentire i tifosi del Lech Poznan, attesi al Franchi in circa 2.100. Alcuni sostenitori polacchi sono arrivati già ieri in città per avere a disposizione più tempo per visitare Firenze, molti invece arriveranno oggi e ripartiranno domani. Lo scrive La Nazione.

