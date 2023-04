Bucciantini: “Fiorentina con arbitraggio lineare non avrebbe sofferto. Stadio che spinge risulta decisivo”

Marco Bucciantini è intervenuto nel consueto filo diretto di Radio Bruno per parlare della qualificazione in semifinale di Conference della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Partita di ieri? Siamo stati bravi all’andata da poterci permettere di prendere 3 gol in casa e passare comunque. La Fiorentina ha anche dovuto riconquistarsi lo stadio in questa stagione e abbiamo delle dimostrazioni cioè chi ha uno stadio che spinge risulta decisivo non solo a Firenze ma abbiamo visto a Milano e Roma. Con un arbitraggio lineare la Fiorentina ieri non soffre.”

