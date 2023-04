Sentite Bocci: “Turnover? Abbiamo visto con il Braga che ci vuole poco per complicarsi la vita”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per presentare la partita di stasera tra Fiorentina e Lech Poznan di Conference League. Queste le sue parole:

“Turnover? Non farei un maxi turnover perchè abbiamo visto con il Braga quanto poco ci vuole per complicarsi la vita. Si tratta di capire la stanchezza e la condizione fisica ma non stravolgerei tutto. La qualificazione è quasi al sicuro ma in Europa niente è scontato.”

I PROBABILI UNDICI PER LA SFIDA DI CONFERENCE LEAGUE CONTRO IL LECH POZNAN