Il capitano del Lech Poznan Ishak ammette: “Fiorentina molto più forte di noi. Ci hanno tarpato le ali”

“Il risultato è molto deludente. Abbiamo provato a rimontare dopo essere andati in svantaggio per 1-0 e ci siamo riusciti. Sfortunatamente, in generale abbiamo affrontato un avversario molto più forte di noi”. Mikael Ishak, capitano del Lech Poznan, ai microfoni della UEFA ha parlato così dopo la sconfitta interna per 4-1 contro la Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Conference League: “Il punto chiave? Penso al loro secondo gol. Quando pareggi e poi subisci di nuovo gol poco prima della fine del primo tempo, ti tarpa le ali”. Lo riporta TMW

LE PAGELLE PER VINCENZO ITALIANO DOPO IL LECH POZNAN