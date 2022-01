Boniek: ”Vlahovic? Per la Juve è un colpo straordinario, sebbene oneroso. Calciatore completo”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Zbigniew Boniek ha detto la sua sulla situazione dei suoi connazionali in forza alla Fiorentina, commentando anche l’operazione Vlahovic-Juve. Queste le sue parole: ”Per la Juve è un colpo straordinario, si è fatto da solo, è completo. E’ una operazione costosa ma dal punto di vista sportivo è un giocatore che servirà tantissimo. Commissioni? Una società può ingaggiare un avvocato che prende una provvigione o un consulente. Se uno vede i bilanci delle società e vede quanti soldi vanno ai procuratori sicuramente è una cosa che fa pensare, perché esce tanto denaro dal mondo del calcio”. E Su Pjatek e Dragowski: ”Se uno ha fatto 20 gol in 4-5 mesi vuol dire che sa farli, spero per lui che riesca a tornare a quei livelli. Dragowski è un bravissimo portiere, è da anni che sta a Firenze, se vuole partire sono cose che succedono”.

