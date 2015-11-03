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Notizie Pjatek Fiorentina

Batistuta: ''Vlahovic? Non sono nella sua testa, io amavo Firenze e sono voluto rimanere lì''

02 marzo 2022 18:19

Cois: ''Arthur Cabral sarà l'attaccante titolare della Fiorentina, non ho nessun dubbio''

30 gennaio 2022 17:11

Boniek: ''Vlahovic? Per la Juve è un colpo straordinario, sebbene oneroso. Calciatore completo''

28 gennaio 2022 16:16

Ultimate le visite mediche, Piatek in viaggio verso la sede viola per firma sul contratto e ufficialità

06 gennaio 2022 17:40

L'approdo di Piatek spinge Kokorin sempre più lontano da Firenze, il Khimki è interessato

06 gennaio 2022 17:07

Francesco Baiano: "Col Cagliari mi aspetto turnover da Pioli. No al falso nueve.."

18 ottobre 2018 19:00

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