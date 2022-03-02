Batistuta: ''Vlahovic? Non sono nella sua testa, io amavo Firenze e sono voluto rimanere lì''

Gabriel Omar Batistuta ha parlato nel giorno dell'attesissimo match di andata tra Fiorentina e Juventus a tuttomercatoweb.

Nel giorno del big match tra Fiorentina e Juventus ha parlato ai microfoni di TMW radio Gabriel Omar Batistuta, che ha detto la sua anche sul ritorno di Dusan Vlahovic sul prato del Franchi. Queste le sue parole:

Giocare a calcio è più divertente, perché so giocare molto meglio. Non sono in tensione per stasera, spero solo che vinca la Fiorentina. Per ora ho visto una buona squadra, Italiano ha dato un'idea di gioco".

Vlahovic? Parlate con lui. Io ho amato Firenze, volevo restare, ma non sono nella sua testa. Il calcio non è cambiato, le cose sono sempre le stesse. Posso dire quello che è successo a me, la mia storia è irripetibile. Piatek è un buon giocatore, finché segna va bene tutto. Penso che la Fiorentina dovrà fare fatica ma potrà tornare in Europa, non ruberebbe niente.

GRAZIANI: ''VLAHOVIC POTREBBE SUBIRE UN'ACCOGLIENZA TOSTA. I DIFENSORI LO CONOSCONO MA NON E' UN VANTAGGIO

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