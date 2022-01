Cois: ”Arthur Cabral sarà l’attaccante titolare della Fiorentina, non ho nessun dubbio”

Intervenuto ai microfoni di FootbalNews24, Sandro Coios ha espresso le proprie impressioni rsipetto al testa a testa che, con la partenza di Vlahovic, vede attualmente Pjatek e Cabral contendersi una maglia da titolare. Queste le sue parole: ”Credo che non ci siano dubbi su chi sarà l’attaccante titolare della Fiorentina, e dico Cabral. Ha dimostrato di essere un vero e proprio bomber, segnando tanti gol al Basilea, oltre che ad avere una grande forza fisica. Presumo parta davanti nelle rotazioni di Italiano, anche se Piatek resta un giocatore importante, che ha fatto bene in Italia nonostante l’ultimo periodo al Milan. La forza della Fiorentina sta nell’avere un allenatore in grado di rivitalizzare tantissimi giocatori, Saponara e Duncan ne sono la prova. Può fare lo stesso anche con Piatek”.

TIFODI DELLA JUVENTUS A FIRENZE, METTONO STRISCIONE IN CURVA FIESOLE: ”NON CONTATE UN C***O