Dalla Spagna, in estate Barcellona su Pezzella, Fiorentina voleva 15 milioni. Nuovo tentativo a gennaio

I soli Pique, Lenglet e Araujo non bastano a Koeman. Il Barcellona è a caccia di un difensore low cost”. E spunta anche il capitano della Fiorentina German Pezzella.

Stando alle ultime indiscrezioni del quotidiano spagnolo Sport, riportate dal Corriere dello Sport sul proprio sito, il club blaugrana, nel prossimo gennaio, avrebbe l’esigenza di completare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico olandese con un calciatore esperto, soprattutto a livello internazionale, e che possa arrivare in prestito o “a prezzo di saldo”, date le difficoltà di riportare alla base Eric Garcia, ceduto al Manchester City nell’estate del 2017.

I nomi in ballo sarebbero quelli di Antonio Rudiger, ex Roma ed in forza al Chelsea, il giallorosso Federico Fazio e German Pezzella della Fiorentina. Sia Rudiger che Pezzella, sempre secondo Sport, sarebbero stati trattati a lungo già la scorsa estate: se per il tedesco il Chelsea si sarebbe mostrato disponibile a trattare, per l’argentino la Fiorentina avrebbe preteso il pagamento di 15 milioni di euro in cambio del cartellino.

Nel lotto dei candidati della dirigenza blaugrana ci sarebbero poi, oltre a Fazio, nome particolarmente gradito anche per la sua lunga esperienza nella Liga (nove stagioni con la maglia del Siviglia), Joel Matip del Liverpool e l’ex Samp e Valencia Shkodran Mustafi, dal 2016 all’Arsenal.

