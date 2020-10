Schira, la Fiorentina offre a Milik contratto di 5 anni anni a 4 milioni netti più bonus. Accordo con il Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Fiorentina ha offerto per convincere Milik, un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus per cinque anni. La società viola ha trovato l’accordo con il Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In questo momento l’ostacolo della trattativa è la volontà del centravanti polacco non convinto della destinazione viola. È prevista in mattinata una conference call tra la dirigenza della Fiorentina e Arkadius Milik per provare a strappare il si definitivo al centravanti

