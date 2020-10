Gazzetta, Milik non ha aperto alla Fiorentina ma i viola sognano il colpaccio last minute

A prescindere dalle modalità di pagamento, la Fiorentina sarebbe pronta a cercare investimenti importanti qualora il trasferimento di Chiesa alla Juve si concretizzasse. Callejon quindi, più un attaccante magari in grado di garantire una maggior percentuale nel rapporto occasioni avute, centri fatti. Il preferito, non è un segreto, resta il napoletano Milik. Il polacco però non ha mai totalmente aperto alla Fiorentina. Il mancato trasferimento alla Roma prima ed al Tottenham poi, ha dato fiato alle speranze viola di un colpaccio all’ultimo minuto. A ieri sera però, l’assenso polacco non era arrivato. Sullo sfondo resta Piatek (Herha Berlino). Ma l’ex Milan non ha trovato il gradimento totale dei viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

