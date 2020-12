Di Marzio rivela: “Nessuna offerta al Napoli per Milik a gennaio. 15 milioni sono troppi”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky, ha parlato della situazione in casa Napoli alla vigilia del mercato di gennaio, in cui Giuntoli dovrà essere bravo a gestire sia entrate sia uscite. E un caso spinoso riguarda quello di Milik, calciatore ormai fuori rosa e in scadenza, che andrà via a gennaio per permettere a lui di giocare e al club di intascare qualcosa. Queste le parole di Di Marzio

“Il Napoli deve vendere Milik a gennaio, ma purtroppo chiede tanti soldi, quasi 20 milioni, la pretesa di De Laurentiis; spendere questa cifra per un calciatore in scadenza sarà quasi impossibile, soprattutto in un momento in cui i club fanno fatica. O il Napoli abbassa le pretese o Milik potrebbe restare fino a giugno al Napoli”

