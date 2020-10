Questo un estratto di quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno su Milik:

“Le liste sono state ufficializzate sia per campionato e Coppa Italia che per l’Europa League, Milik è fuori in entrambe e Giuntoli è già al lavoro per cederlo a gennaio, la Fiorentina, che non ha preso l’attaccante sul mercato, resta la speranza più concreta”.

