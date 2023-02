Vieri non ha dubbi: “Nella Fiorentina Milik e Vlahovic avrebbero fatto doppietta contro la Juventus”

Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato della gara della Fiorentina contro la Juventus, queste le sue parole:

“Milik è meglio di Vlahovic per come gioca per la squadra anche se Vlahovic segna più gol, la Fiorentina gioca meglio della Juventus e per questo motivo è più facile per l’attaccante giocare bene se giochi nella Fiorentina. Se metti Vlahovic nella Fiorentina fa tanti gol per forza, oggi fa fatica in tutto, gioca da solo li davanti, è dura, non è facile. Milik e Vlahovic avrebbero fatto doppietto contro la Juventus se avessero giocato nella Fiorentina, loro a Firenze fanno un gol a partita”

IL PARERE DI CASSANO