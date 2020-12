Milik, troverà squadra nel mercato di gennaio o andrà via a zero in estate? Negli ultimi mesi il polacco è stato avvicinato da Roma, Juventus, Fiorentina e Newcastle, ma una trattativa aperta non c’è e De Laurentiis chiede 18 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, MALEH, FIORENTINA IN PRESSING COSTANTE: I VIOLA GLI OFFRIRANNO IN QUADRIENNALE