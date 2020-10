Gazzetta, la Fiorentina ha chiesto Milik al Napoli. I partenopei chiedono 10 milioni per il prestito

La Fiorentina si prepara per il dopo-Chiesa. Ormai è chiaro che Callejon ha definito i dettagli dell’intesa con i viola. Una scelta a parametro zero di assoluta qualità. Ma non basta: ieri c’è stato un contatto con il Napoli per Arek Milik. Queste settimane s’è parlato a lungo di Krzysztof Piatek a Firenze, ma l’Hertha non fa sconti. E allora ieri i toscani hanno bussato alla porta di De Laurentiis. Risposta? Dieci milioni per il prestito di Milik. Ma non è una strada semplice, visto che Arek ha il contratto in scadenza tra 8 mesi e preferirebbe una destinazione a titolo definitivo. Insomma, il discorso non ha portato a risultati apprezzabili, ma la mossa dimostra che Commisso e il suo staff stanno lavorando al futuro senza Fede. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

