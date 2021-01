Corriere del Mezzogiorno, Milik ha rifiutato la Fiorentina: offerti al Napoli 15 milioni

Arkadiusz Milik è sul mercato, la situazione comunque non si sblocca. L’attaccante polacco ha rifiutato Olympique Marsiglia ed Atletico Madrid. Il giocatore inoltre in Italia ha rifiutato il suo passaggio alla Fiorentina. Il club gigliato è quello che più si è avvicinato alle richieste dei partenopei, 15 milioni l’offerta. La sua partenza non sarà immediata, si potrebbe andare per vie legali. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

