Milik rivela: “Sono stato vicino ad una squadra italiana. Futuro? Non ho un accordo con nessun club”

“Il Napoli voleva prolungare il mio contratto – ha detto Arkadiusz Milik a Sportwefakty.pl – così mi ha messo di fronte ad un bivio, andarmene o firmare il rinnovo. Ho deciso di voler provare una nuova avventura, il mio agente mi stava dunque cercando una sistemazione. Diverse squadre si sono interessate a me e ne abbiamo parlato, non farò i nomi dei club ma la verità è che ad alcune offerte avevo dato il mio ok ma poi queste squadre non si sono accordate con il Napoli e quindi sono rimasto. Ora aspetto gennaio. Fisicamente mi sento bene, mi sono allenato molto. Se ho già scelto il mio prossimo club? No, non sono d’accordo con nessuno”.

