Repubblica, Milik costa 25 milioni. Piatek? L’Hertha chiede 20 milioni più bonus. De Paul…

Nelle ultime ore, a Piatek e De Paul si è aggiunta anche l’ipotesi Milik. L’attaccante polacco è stato a un passo dalla Roma. Il suo contratto scade nel giugno 2021 e quindi il Napoli è intenzionato a cederlo in questa sessione. Il costo è sui 25 milioni di euro, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. La Fiorentina è insomma alla finestra. Per quanto riguarda Piatek e De Paul la situazione è chiara. L’Hertha Berlino punta alla cessione a titolo definitivo e non a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club tedesco potrebbe anche accettare 20 milioni di euro più bonus. Più complicato il discorso relativo a De Paul. Lo Zenit San Pietroburgo è ancora in pressing ma la prima offerta di 30 milioni di euro non ha soddisfatto l’Udinese che punta a prenderne 40. La Fiorentina è da sempre interessata al centrocampista offensivo argentino, che tra l’altro può ricoprire più ruoli. Volendo può giocate anche come seconda punta. Per convincere l’Udinese serve però un’offerta di almeno 35 milioni di euro più bonus. Lo scrive Repubblica.

