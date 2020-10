Repubblica, Chiesa alla Juve, prestito a 10 milioni, obbligo di riscatto a 40 più bonus in quattro anni

Oggi potrebbe essere il giorno dell’addio. Si saprà insomma se Federico Chiesa diventerà un giocatore della Juventus. Per portare a termine l’operazione serve soltanto il sì finale della Fiorentina, che deve accettare la proposta bianconera. Un’offerta che si è modificata nel tempo. All’inizio articolata con alcune contropartite (la prima idea della Juventus era inserire anche Romero e Luca Pellegrini, poi passati rispettivamente all’Atalanta e al Genoa) e adesso solo economica.

I numeri e le cifre sono sostanzialmente queste: prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a 40 milioni, con pagamento dilazionato in 4 anni, più bonus. Per Chiesa è pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. In attesa di novità, la Fiorentina si è già mossa per sostituirlo e ha ottenuto il sì di Callejon. Lo spagnolo è un attaccante esterno ma è molto bravo anche in fase di copertura. Se Chiesa andrà alla Juventus, Callejon firmerà un biennale con opzione sul terzo anno. Lo scrive Repubblica.

