Gazzetta, Milik-Fiorentina, il “sì” non c’è. I viola cambiano obiettivo o aspettano gennaio?

Uscito Federico Chiesa, la Fiorentina ufficializzerà l’ex napoletano José María Callejón (’87) che attende da giorni di potersi unire alla Fiorentina. Da svincolato, firmerà un contratto biennale (con opzione sul terzo). Poi spazio al sogno. Perché sulla carta arrivare a Milik è impossibile visto che il polacco a ieri sera non ha mai aperto ad un trasferimento a Firenze. Resta una piccola speranza per la virata di opinione altrimenti via al piano B (sorpresa dell’ultimo giorno) ed al piano C (fermarsi aspettando gennaio). Ipotesi, questa, poco gradita dalla tifoseria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

