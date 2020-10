Mediaset smentisce Sky: “Chiesa alla Juventus anche senza cessioni. Domani visite mediche. Milik verso Firenze”

Qualche minuto fa abbiamo pubblicato la notizia riguardo Chiesa e l’affare in sospeso con la Juventus per via delle mancate cessioni degli esuberi di casa bianconera. Ma Sport Mediaset, nella sua edizione su Italia Uno, ha fatto sapere che Chiesa alla Juventus si farà sicuramente, anche senza cessioni da parte della società degli Agnelli, il calciatore andrà a Torino probabilmente anche questa sera e che domani sosterrà le visite mediche. C’è fretta di chiudere subito perché la Fiorentina deve chiudere per Milik, c’è fiducia nell’affare perché il centravanti polacco non ha alternative, ad ora l’attaccante è in Polonia e ancora non ha accettato la proposta viola.

