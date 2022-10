Date alla Fiorentina qualche scarto della Juventus e la squadra viola avrebbe 10 punti in più

Fiorentina e Juventus sono probabilmente le due squadre più in difficoltà delle serie A tra le famose 8 sorelle (e non solo). La situazione tra le due squadre però è molto diversa. La squadra viola quando scende in campo dimostra di avere identità, idee, sa stare in campo, crea occasioni da gol ma non riesce a finalizzare come dovrebbe per colpa di alcuni singoli che non stanno rendendo come avrebbero dovuto. La Juventus al contrario, ha evidenti limiti legati all’organizzazione di gioco, seppur abbia in rosa giocatori dal grande valore.

Ecco, se guardiamo la rosa della Juventus, basterebbe chiudere gli occhi e prendere a caso 1/2 giocatori, anche non titolarissimi, per migliorare la situazione in casa Fiorentina. Ci vengono due in mente, vale a dire Milik e Perin, ma anche Locatelli, giocatore di qualità che detta i tempi di gioco.

Questo potrebbe sembrare un discorso fantasioso, ma è la dimostrazione di come i problemi alla Fiorentina sono risolvibili perchè legati alle prestazioni dei giocatori offensivi, non legato alla squadra. Sarebbe davvero da preoccuparsi se la squadra non seguisse l’allenatore, se non creasse occasioni, se non avesse identità di gioco, tutte qualità che la squadra mette in campo. Ci sono problemi, grave quello delle mancata finalizzazione, un problema non da poco certo ma risolvibile, questo sta togliendo al gruppo serenità e quando inizia a mancare quella i problemi si moltiplicano. Gennaio è molto più vicino di quanto si pensi…

Flavio Ognissanti

