Di Marzio: “Milik vuole lasciare Napoli già a gennaio, servono offerte”. Fiorentina alla finestra?

Un incontro per fare il punto della situazione e per trovare una soluzione condivisa. Al centro: il futuro di Arkadiusz Milik. Nel vertice di oggi a Castel Volturno erano presenti i suoi agenti – e anche l’attaccante per lunghi tratti – che hanno ribadito al presidente De Laurentiis, al ds Giuntoli e all’ad Chiavelli che il giocatore a gennaio è pronto a lasciare Napoli e valutare offerte congeniali per il suo futuro e per il club.

Milik quindi non avrebbe intenzione di approfittare della situazione e andare via a parametro zero firmando a febbraio per un’altra squadra visto che il suo contratto scade a giugno 2021. Allo stesso tempo però il giocatore non ha acconsentito all’idea di un rinnovo annuale che avrebbe dato più forza al Napoli sulla cifra di vendita. Adesso dunque si aspettano le offerte; al momento tuttavia ancora non c’è una squadra pronta a prenderlo o che si è fatta avanti, come non c’è una cifra prefissata dal Napoli per il suo cartellino. La richiesta economica sarà fatta a tempo debito al club (o i club) che mostreranno interesse. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

LEGGI ANCHE, BORJA VALERO: “LA FIORENTINA NON HA PAURA. INFORTUNIO? È IN UNA ZONA COMPLICATA, NON SO QUANDO RIENTRERÒ”