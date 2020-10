Sport Mediaset, Milik vuole 5 milioni di ingaggio. Intesa Fiorentina-Napoli, riscatto a 25 milioni

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Fiorentina vuole portare a Firenze Arkadius Milik, è partita la trattativa con il Napoli per portare il centravanti polacco in maglia viola. Si lavora per un prestito oneroso di 5 milioni e diritto di riscatto a 25 milioni. Milik rinnoverebbe di un anno il suo contratto con il Napoli perché è in scadenza 2021 e così permetterebbe questa operazione. Ma l’ostacolo di questa trattativa è l’ingaggio del centravanti del Napoli che aveva chiuso con la Roma a 5 milioni di euro netti a stagione. Si cerca di limare questa richiesta.

