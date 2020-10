Bucchioni conferma: “Chiesa alla Juventus per 60 milioni: prestito oneroso di 10 milioni, altri 50 milioni in due anni”

Ecco quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb riguardo Chiesa e la trattativa tra Juventus e Fiorentina:

“Non si sblocca l’affare Chiesa per colpa di Douglas Costa che continua a dire no a tutte le proposte di trasferimento. E se non esce il brasiliano per i bianconeri diventa tutto più complicato perchè i conti non tornano e sulla fascia destra già ci sono Danilo, Cuadrado, Kulusevski, con Douglas e un Chiesa in più diventerebbe una situazione difficilmente gestibile con uno squilibrio della rosa. Che fare? Le due società sono sostanzialmente d’accordo dall’inizio della settimana. La Fiorentina ha accettato l’ultima proposta della Juve, sessanta milioni dilazionati con prestito a dieci milioni, obbligo di riscatto per trenta nel 2021, altri venti a saldo nel 2022.

I bianconeri hanno già un accordo con il giocatore (4,5 milioni per cinque anni), ma tutto è legato e condizionato dall’uscita di Douglas, ma anche di altri giocatori in esubero. Non solo Costa, infatti, sul taccuino dei partenti ci sono anche Khedira e De Sciglio, tutti con ingaggi pesanti. Il mercato si chiude fra quattro giorni, ci sono i tempi tecnici per chiudere?

Paratici ora sta cercando di vendere Rugani, alcune trattative sono in piedi, piace in Spagna, ma anche in Premier. L’addio di Rugani, un difensore, risolverebbe soltanto in parte l’aspetto economico, non certo quello tecnico. Come finirà?

La Fiorentina aspetta e aspetterà fino all’ultimo momento utile di lunedì sera, giorno di chiusura del mercato. Pradè ha bloccato Callejon che può arrivare anche a mercato chiuso essendo svincolato e quindi per la Fiorentina non ci sono problemi di tempi burocratici.

Secondo indiscrezioni, comunque, anche nel caso in cui non riuscisse a vendere due-tre degli esuberi pare che Paratici non voglia far saltare l’intesa raggiunta con la Fiorentina, convinto che l’anno prossimo il giocatore possa valere di più. Di sicuro proverà fino all’ultimo a cercare una soluzione gradita anche alla Fiorentina, per portare Chiesa a Torino, un giocatore nel quale crede molto, che in un contesto di campioni potrebbe esplodere, almeno secondo il dirigente bianconero.

Il giocatore stasera sarà regolarmente in campo contro la Sampdoria almeno stando alle dichiarazioni dell’allenatore Iachini, quindi è probabile che una stretta ci possa essere sabato se Paratici riuscirà a convincere Douglas a lasciare Torino (lo vuole soprattutto il Psg), a vendere De Sciglio e Rugani e liberare Khedira”

