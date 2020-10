Tuttosport, Milik, nuovo assalto della Fiorentina a gennaio: la porta resta aperta

Nell’elenco delle presentazioni dei nuovi calciatori della Fiorentina non figurano un regista e un centravanti di esperienza, vale a dire i principali arrivi dal mercato in cui confidava Beppe Iachini. Milik nonostante la posizione da separato in casa nel Napoli ha respinto in extremis l’idea di trasferirsi alla Fiorentina. Per lui però potrebbe aprirsi qualche spiraglio a gennaio considerando il messaggio che gli ha lanciato ieri nel corso di “Radio anch’io sport” il presidente della Federcalcio polacca Boniek. Dunque la Fiorentina ci riproverà? Per adesso la porta rimane sempre aperta. Lo riporta Tuttosport.

