Corriere Fiorentino: “Italiano sogna Milik ma ostacolo rifiuto Firenze ed ingaggio alto da 3,5 milioni netti”

Scrive il Corriere Fiorentino, Fiorentina a caccia di un attaccante. Un anno e mezzo dopo la cessione di Dusan Vlahovic, la Fiorentina è allo stesso identico posto. Un nome in pole, è quello di Arkadiusz Milik, la prima scelta per Italiano. Non mancano gli ostacoli, visto che il polacco in passato aveva rifiutato Firenze l’altro è l’ingaggio attuale da 3,5 milioni netti ma un tentativo verrà comunque fatto.

