Ceccarini, a Niccolò, a rtv38 parla dell’attacco viola e di una possibile idea Milik:

“Arkadiusz Milik sarebbe il nome perfetto per affiancare a Vlahovic. Quando giocava con l’Ajax ha fatto grandi prestazioni da seconda punta. Inoltre Gattuso lo conosce molto bene dai tempi del Napoli. Valhovic resterà almeno quest’anno. Ribery molto probabilmente andrà via. Non credo rimanga in Italia, la Bundesliga destinazione più gradita”