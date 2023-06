Brovarone consiglia: “Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral”

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Io sono fiorentino nell’anima e tutto quello che ho visto intorno a questa squadra mi ha scatenato un’emozione pazzesca. Dispiace anche per loro perchè c’è un lavoro soprattutto dell’allenatore. Italiano mi piace come allenatore: mi piacciono quelli spregiudicati ma che abbiano anche un modellamento e portano ad avere un’identità. Non dico che è colpa di Italiano per la difesa alta ma con Sarri e Spalletti… Italiano è stata una grande vittoria di Pradè. Ho stima nell’allenatore ma adesso allunghi di due anni il contratto e si va a braccetto con la sua crescita che è stata eccezionale anche in momenti di difficoltà: si è buttato via un sacco di punti per colpa di un allenatore che non voleva cambiare rotta. Si tratta del primo anno in Europa per lui quindi onore a lui ed onore a tutti.

Come si migliora la Fiorentina? Se la Fiorentina avesse la disponibilità di fare salto di qualità alla De Laurentiis allora per la porta vai su Carnesecchi, Tielemans a centrocampo ma è andato all’Aston Villa. Per la punta prendo Icardi e così via, il salto di qualità lo fai. A me fa impazzire Cambiaghi dell’Atalanta che era in prestito all’Empoli: sono giocatori con cui faresti un salto di qualità. Non lo se noi siamo questi anche in sole due operazioni su 4 o 5 che si faranno. Il portiere va fatto.

Milik? Milik è aggredibile ma per quanto riguarda l’integrità fisica…se mi dite Milik allora vado diretto con Cabral che è più giovane. Secondo me Cabral e Jovic sono proprio complementari.”