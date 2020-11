Sport Mediaset, Milik, il Napoli chiede 18 milioni per lasciarlo partire a gennaio. Occhio all’Inter

Gennaio si avvicina e in casa Napoli stanno pianificando l’uscita di Arkadiusz Milik per non perdere il giocatore a zero in estate. Secondo Sportmediaset con gli Europei all’orizzonte, l’attaccante vuole trovare una soluzione per poter guadagnarsi sul campo la convocazione e De Laurentiis ha fissato a 18 milioni di euro il prezzo del cartellino. Inter alla finestra.

SKY SPORT, MILIK HA COMUNICATO AI SUOI AGENTI DI LASCIARE IL NAPOLI A GENNAIO. LE ULTIME