Milik, c’è un accordo, può lasciare il Marsiglia in estate: ci sono Fiorentina e Juve alla finestra

Arek Milik, ambizioso per natura, contestualmente alla firma con l’OM ha chiesto e ottenuto un accordo privato in virtù del quale potrebbe lasciare il club francese, immediatamente, già in estate, nel caso in cui un’altra società fosse disposta a versare una certa cifra pattuita che si aggira intorno ai 15 milioni. Nel caso in cui comparisse una terza squadra già pronta per la prossima stagione, l’OM anticiperebbe di un anno il versamento del riscatto al Napoli e in più dovrebbe anche corrispondere il plus sulla rivendita. Un rompicapo, mentre già chiare sono un paio di pretendenti italiane: la Juve, ancora lei e poi la novità Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

