Da Milano, contatti tra l’Inter e Milik. De Laurentiiis chiede 15 milioni per venderlo a gennaio

Questo quello che scrive la testata giornalistica Fcinter News riguardo il futuro di Milik. L’attaccante polacco, dopo il rifiuto alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, è accostato alla società viola anche per il mercato di gennaio:

“Un parametro zero di lusso per l’attacco. Arkadiusz Milik è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà con il Napoli. Da tempo il polacco è un separato in casa, con il club di Aurelio De Laurentiis che ora proverà a cederlo a gennaio per monetizzare il più possibile (10-15 milioni di euro). Facendo leva sul fatto che il numero 99 non può stare fermo per l’intera stagione se non vuole perdere la nazionale in vista dell’Europeo.

In tanti hanno acceso i radar per un colpo low cost. Sia in Italia (Juventus e Milan) sia all’estero (club inglesi e spagnoli). ADL però spinge per venderlo a gennaio. Una soluzione che non solletica l’Inter, che ha preso informazioni con l’entourage di Milik nelle scorse settimane in chiave estiva.

Milik ha 26 anni e a parametro zero rappresenterebbe una soluzione interessante per rinforzare l’attacco, considerando che quello nerazzurro, al netto del valore di Andrea Pinamonti, non ha ancora un vice Romelu Lukaku che come evidenziato recentemente servirebbe. D’altronde già nel 2016 i nerazzurri avevano seguito a lungo l’allora attaccante dell’Ajax prima del passaggio al Napoli. Quarto anni e mezzo dopo il nome di Milik torna nei radar nerazzurri…”

