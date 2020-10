Pedullà, Milik, altro tentativo a vuoto della Fiorentina. Il polacco non apre al trasferimento

Arek Milik ha lasciato Napoli da ieri, ma non è così scontato che lasci il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. In giornata c’è stato un tentativo, anche serio e malgrado le smentite, della Fiorentina che vorrebbe fare un grande colpo per l’attacco. Al punto che sarebbe pronta a una grande offerta e a trovare una soluzione per l’ingaggio. Ma Milik per ora non ha aperto e non sembra così scontato che lo faccia. Il rischio che si finisca a gennaio da separati in casa c’è. Lo riporta Alfredo Pedullà.

