CT Polonia: “Se Milik non giocherà salterà l’Europeo”. La Fiorentina spera

Milik è stato molto vicino alla Fiorentina in estate, il Napoli e il club viola avevano raggiunto l’accordo per il trasferimento del bomber polacco, saltato poi per la volontà dello di stesso di non cambiare squadra nonostante sia fuori rosa.

Adesso però le cose potrebbero cambiare anche grazie alle parole del CT della Polonia Boniek a Radio Rai: “Deve iniziare a giocare, almeno da gennaio, perché altrimenti andare all’Europeo diventa impossibile. Spero che possa trovare col Napoli un accordo intelligente. Credo che Arek debba ricordarsi che negli ultimi anni il Napoli gli è stato vicino durante gli infortuni”.

