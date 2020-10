CorFio, Sarri, l’allenatore ideale per la Fiorentina: il problema è l’alto ingaggio che prende dalla Juve

Le voci sul futuro di Sarri, sono molteplici. Ha contribuito anche Virgili, figlio del “Pecos Bill” del primo scudetto viola. Virgili è un amico di Sarri e, usando un’espressione tipica, lo sta virtualmente spingendo verso la Fiorentina. Per Sarri sarebbe il coronamento di un percorso che è passato attraverso una lunga e ammirevole strada di campagna calcistica toscana. Un uomo che ha fatto questo percorso, sempre simpatizzando per la Fiorentina, non può non avere l’idea di arrivare finalmente, da allenatore, in quello stadio che frequentava da spettatore. Ma il problema è il ricco contratto ancora in corso con la Juventus e che la Fiorentina non può pareggiare. Eppure Sarri sarebbe l’allenatore ideale per ripartire giocando bene. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

