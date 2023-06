La Juventus non riscatta Milik, 7 milioni sono troppi per i bianconeri. Si può inserire la Fiorentina?

Come scrive Tuttosport, la Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto per prendere Arkadiusz Milik. È la decisione definitiva presa dal club bianconero che avrebbe potuto utilizzare l’opzione per rilevare il cartellino del polacco a 7 milioni dopo il prestito da 750 mila euro di quasi un anno fa. Ma non è una decisione definitiva: niente riscatto, però non è detto che Milik non possa restare a Torino. L’attaccante torna all’Olympique, ma non resterà a lungo a Marsiglia: non è nei piani della società, occupata ora come ora nella ricerca dell’erede di Igor Tudor in panchina.

Ma il club francese non avrebbe apprezzato la strategia bianconera: chiedere un altro anno di prestito oneroso, con un obbligo di riscatto nell’estate del 2024 a fronte di alcune condizioni. Questa situazione non influenzerà le possibilità di chiudere l’affare in un secondo momento, anche perché la volontà del polacco è piuttosto chiara: restare alla Continassa. Per cui si andrà avanti a trattare, con Calvo e Manna occupati a trovare una soluzione che possa consentire alla Juventus di tenere l’attaccante, senza esborsi ritenuti eccessivi.

Il problema è che il messaggio dell’Olympique è piuttosto chiaro: il prezzo per la cessione di Milik resta 7 milioni, cioè quello dell’opzione di riscatto non esercitata. Insomma, come detto la Juventus spera nello sconto e nell’ammorbidimento della posizione del Marsiglia: quindi si ritornerà a trattare più avanti, però al momento il polacco ritorna alla base. E i bianconeri dovranno vedersela anche con la concorrenza della Lazio, che lo ha individuato come il profilo ideale per il ruolo di prima alternativa a Ciro Immobile: l’indicazione di mercato arriva direttamente da Maurizio Sarri che lo aveva accolto a Napoli sette anni fa per sostituire Gonzalo Higuain.

Una squadra che potrebbe interessarsi al centravanti polacco è la Fiorentina che è alla ricerca di un centravanti titolare dopo il flop di Cabral e Jovic. Il prezzo è alla portata della società viola, resta da capire la volontà del calciatore e quella del club di affondare il colpo. L’ingaggio del centravanti è di 3,5 milioni di euro a stagione.

