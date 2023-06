Da Bologna, Orsolini chiede 2 milioni per il rinnovo di contratto. La Fiorentina sfida Lazio e Salernitana

Il rinnovo di Riccardo Orsolini è una delle priorità del momento in casa Bologna. L’offerta del club rossoblù per il prolungamento di contratto è arcinota: in questa settimana ci sarà un nuovo incontro con l’agente del giocatore. Sono previsti nuovi contatti tra le parti nei prossimi giorni. L’entourage dell’esterno ascolano vorrebbe rivedere al rialzo la proposta di 1,5 milioni di ingaggio a stagione, forte degli 11 centri messi a segno in questo campionato dal numero 7. Il Bologna non sembra voglia indietreggiare e minaccia di lasciarlo andare in scadenza, perdendolo a zero, se non dovessero arrivare offerte da almeno 20 milioni.

Diversi club hanno messo nel mirino Orsolini, tra cui anche la Salernitana di Paulo Sousa. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento dei campani: la strada sembra molto complicata visto che il Bologna andrebbe a rinforzare una possibile contendente e che la destinazione non rappresenterebbe un salto di qualità per il calciatore. Discorso diverso per Lazio e Fiorentina. I capitolini hanno come obiettivo primario Berardi per il reparto offensivo ma mantengono sotto controllo la situazione. Fa lo stesso la Fiorentina, in attesa delle decisioni della Uefa sulla Juventus per capire se il prossimo anno sarà ancora in Conference League. Lo scrive Il resto del Carlino

LE PAROLE DI SPALLETTI SU ITALIANO