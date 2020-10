Ceccarini: “Milik? A gennaio andrà via. Tottenham in pole, in Italia ci sono Fiorentina e Roma”

“Milik? L‘attaccante polacco ha deciso – ha scritto Niccolò Ceccarini nel suo editoriale a TMW – . A gennaio prenderà in considerazione l’ipotesi di andare via. Dopo quasi un mese di riflessione si è convinto che non può stare fermo un anno e per non perdere anche l’Europeo nel mercato invernale partirà. In Inghilterra c’è il Tottenham che cerca una punta da tempo e Milik in questo senso potrebbe essere l’occasione giusta. Il club inglese può accontentarlo economicamente e anche fare una buona offerta al Napoli. In Italia restano le ipotesi Roma e Fiorentina. Il problema per i viola è principalmente l’ingaggio. I giallorossi in estate avevano trovato un accordo con lui sulla base di 5 milioni di euro a stagione”.

