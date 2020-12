Gazzetta, Milik ha rifiutato la Fiorentina ma il Napoli vuole risolvere il caso già a gennaio

Milik? Sullo sfondo c’è la Juventus, magari in agguato per l’estate a parametro zero. E ciò che innervosisce un po’ tutti, visto che De Laurentiis si aspetta di incassare 18 milioni dalla cessione a gennaio, Milik finora non ha accettato le proposte della Fiorentina e della Roma. Insomma si prospettano settimane piene di trappole per un caso che fa discutere da mesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

