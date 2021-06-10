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Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"

Oggetto del desiderio lo scorso anno, quest'anno Milik potrebbe tornare nell'interesse della Fiorentina. Da gennaio ha giocato nel Marsiglia. Le ultime da Ceccarini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2021 15:50
Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic" -
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Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Sogno nel Cuore', programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, queste le sue parole:

"David Ospina? Non è stato ancora deciso il suo futuro. Alex Meret avrà più spazio con Luciano Spalletti, andrà capito se il colombiano si accontenterà di giocare meno o se, invece, chiederà di essere ceduto. E' presto per dirlo. Arek Milik può andare alla Fiorentina perchè il suo prezzo adesso è molto basso e alla portata della società viola che potrebbe affiancarlo a Vlahovic. SuperLega? Il procedimento disciplinare è stato sospeso, credo che non ci saranno provvedimenti in vista della prossima Champions League. Al momento, non ci aspettiamo clamorose sorprese su questo fronte" conclude Ceccarini.

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