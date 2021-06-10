Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"

Oggetto del desiderio lo scorso anno, quest'anno Milik potrebbe tornare nell'interesse della Fiorentina. Da gennaio ha giocato nel Marsiglia. Le ultime da Ceccarini

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Sogno nel Cuore', programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, queste le sue parole:

"David Ospina? Non è stato ancora deciso il suo futuro. Alex Meret avrà più spazio con Luciano Spalletti, andrà capito se il colombiano si accontenterà di giocare meno o se, invece, chiederà di essere ceduto. E' presto per dirlo. Arek Milik può andare alla Fiorentina perchè il suo prezzo adesso è molto basso e alla portata della società viola che potrebbe affiancarlo a Vlahovic. SuperLega? Il procedimento disciplinare è stato sospeso, credo che non ci saranno provvedimenti in vista della prossima Champions League. Al momento, non ci aspettiamo clamorose sorprese su questo fronte" conclude Ceccarini.

PEDULLA', FIORENTINA OFFRE AL VALENCIA 20 MILIONI PER GUEDES, LE ULTIME

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