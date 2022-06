Corriere dello Sport, Fiorentina su Milik e Pinamonti: ostacoli per entrambi i calciatori 

Rimangono lì, certo, accanto ai due nomi che il tecnico siciliano aveva pronunciato già lo scorso inverno come possibili soluzioni alla partenza di Vlahovic: Milik e Pinamonti. Nomi non messi a caso sul tavolo, consapevole (Italiano) delle difficoltà che avrebbe comportato trasformare i suggerimenti/richieste in trattative: Milik costava e costa caro, in più il rapporto con il Marsiglia è di reciproca soddisfazione e così l’ex Napoli ha ribadito di trovarsi assai bene nel sud della Francia e di voler continuare il percorso con l’Olympique.

Ma il mercato non sai mai quello che ti propone e così la Fiorentina osserva: lui e Pinamonti, l’altro in cima alla lista dei desideri per qualità, capacità di contribuire con gol e partecipazione al gioco di squadra, portandosi quindi dietro le stesse problematiche di Milik o almeno in parte. Le richieste dell’Inter sono ugualmente alte, ma il club viola sa che ci può lavorare incontrando il favore del centravanti che bene ha fatto a Empoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

