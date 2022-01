Bucchioni: “La Fiorentina fa bene a vendere Vlahovic alla Juventus, già pronto il suo sostituto”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole su Vlahovic:

“La Fiorentina ha aperto alla Juventus, questa è un’operazione che la società viola deve fare per forza e fa bene a farla perchè se no rischia di perderlo a zero, anche alla Juventus. La Fiorentina da quanto sa ha già un altro giocatore per sostituire Vlahovic, adesso si aspetta solo la risposta di giocatore e procuratore. La proposta era già stata preparata con la società che ha fatto sapere che non vuole contropartite ma solo cash, adesso i soldi la Juventus li deve trovare in qualche modo, ha una settimana di tempo per farlo” conclude Bucchioni.

LE PAROLE DI PRADE’ SU VLAHOVIC