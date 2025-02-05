Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta: "Torna a lavorare a Canale 21. Il tifoso fallo a casa tua"

Clamoroso quanto accaduto lunedì sera a Sportitalia, con il licenziamento in diretta di Manuel Parlato, giornalista che segue da vicino le vicende legate al Napoli. Parlato aveva criticato la gag di T...

Clamoroso quanto accaduto lunedì sera a Sportitalia, con il licenziamento in diretta di Manuel Parlato, giornalista che segue da vicino le vicende legate al Napoli. Parlato aveva criticato la gag di Tancredi Palmeri sul calciomercato del club partenopeo, ironizzando sulle operazioni che non si sono concretizzate. Il giornalista campano, in occasione di Fiorentina-Napoli, lamentava di esser stato invitato dagli steward ad allontanarsi dalla zona di prefiltraggio, destinato solo ed esclusivamente alle tv che ne detengono i diritti del match, accusando "Questa è l'accoglienza che ci fanno a Firenze". Parlato, nonostante le regole fossero chiare a tutti i professionisti del settore, dipingeva il tutto come un'ingiustizia.

"Abbiamo seguito la storia di Bondo, abbiamo seguito tutta la trasmissione, ma la cosa che è piaciuta di meno è stata la gag di Tancredi su Okafor. Noi napoletani siamo i campioni del mondo dell'ironia, ci piace ironizzare e anche incassare l'ironia altrui, ma questa mi sembra un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta per altre squadre". Queste sono state le parole di Parlato che hanno portato poi Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, a chiudere il collegamento anticipatamente: "Va bene Manuel, vai a lavorare a Canale 21. Hai sbagliato televisione, da oggi qua dentro non ci lavori più. Il tifoso fallo a casa tua. Finché ci sono le ironie del ceto medio napoletano le accettiamo, il resto no”.

Criscitiello ha poi chiarito: "Abbiamo disintegrato il MIlan, l'Inter, Juve e Napoli. Abbiamo disintegrato il Milan in questi ultimi mesi, e non c'è stato nessuno che si è permesso di dirci qualcosa. Se il Napoli sbaglia un mercato lo massacriamo. Accetti le critiche, punto. Noi tifiamo per Conte, che vinca lo scudetto, perché se lo merita. Ma se il Napoli sbaglia il mercato, lo massacriamo con ironia o senza ironia, è questa la nostra linea editoriale".

Sabatini: “Coi soldi di Nico la Fiorentina ha comprato Kean, Fagioli ed è rimasto qualcosa per una bistecca”

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