Notizie Parlato Fiorentina

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Criscitiello smaschera il Napoli: "Mi avevate chiamato per farlo licenziare, buttato fuori dal centro sportivo"

06 febbraio 2025 00:03

Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta: "Torna a lavorare a Canale 21. Il tifoso fallo a casa tua"

05 febbraio 2025 15:41

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