Criscitiello smaschera il Napoli: "Mi avevate chiamato per farlo licenziare, buttato fuori dal centro sportivo"

Michele Criscitiello ha smascherato la società Napoli sul caso Parlato, queste le parole del proprietario di Sportitalia

"Licenziato" in diretta tv durante un suo intervento dal direttore dell'emittente sportiva. È quanto accaduto ieri sera a Manuel Parlato, giornalista e collaboratore di Sportitalia. Durante la trasmissione sul calciomercato condotta dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Parlato è intervenuto in collegamento commentando la gag avvenuta la sera precedente, in occasione della chiusura del calciomercato invernale, quando un altro giornalista della testata ha ironizzato sui mancati acquisti del Napoli.

L'intervento critico da parte di Parlato è stato interrotto da Criscitiello: "Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più, hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove", ha detto Criscitiello, invitando Parlato ad andare "a lavorare a Canale 21", emittente tv napoletana per la quale il giornalista sportivo segue le partite del Napoli.

Oggi il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, ha interrotto la conferenza stampa del ds Manna per esprimere solidarietà a Parlato. Criscitiello ha reagito in maniera durissima a Sportitalia.

"È una questione di stile, lo stile che manca alla società sportiva Calcio Napoli. Nicola Lombardo faceva il direttore a Sky, vice direttore. Adesso, eccolo qua, me lo ritrovo a fare il buttafuori di De Laurentiis. Oggi interrompe la conferenza stampa di Manna, che deve dare delle spiegazioni sul mercato, e Nicola Lombardo, che ricordo, due settimane fa il Napoli ha cacciato fuori Manuel Parlato da Castelvolturno. Nicola Lombardo addirittura interrompe la conferenza per dare solidarietà a Parlato. Vivete in un paese di falsi moralisti, cioè ha interrotto la conferenza per fare coraggio. Ma che coraggio? Lombardo, ma di che coraggio parli? Manuel è un grandissimo professionista, non ha bisogno di questa leccata napoletana, ma Lombardo quando interviene deve ricordarsi che tu, tu, due settimane fa l'hai cacciato da Castelvolturno. Voi mi avete detto di cambiare Manuel Parlato come corrispondente. Quando mi hanno chiamato, io ho difeso Manuel Parlato. Ho detto: 'Parlato non si muove da Napoli.' Quando il Napoli mi ha detto 'cambia corrispondente', e ho detto: 'A casa mia comando io, non comandi tu.'

FIORENTINA IN EMERGENZA GRANDE PER LA SFIDA CONTRO L'INTER

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