Brutte notizie dal Viola Park, Adli infortunato. Fiorentina in emergenza nel mezzo. Tornano Cataldi e Colpani

Secondo quanto riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie dal Viola Park alla vigilia della sfida contro l'Inter, Adli oggi non ha terminato l'allenamento e dovrebbe restare fuori dai convocati...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie dal Viola Park alla vigilia della sfida contro l'Inter, Adli oggi non ha terminato l'allenamento e dovrebbe restare fuori dai convocati contro l'Inter con Mandragora pronto a prendere il suo posto. Cataldi è recuperato e dopo un mese tornerà dal primo minuto in mezzo al campo. Anche Colpani tornerà a disposizione di Palladino dopo i forfait contro Lazio e Genoa, da capire il minutaggio dell'ex Monze se riuscirà ad avere o meno i 90 minuti nella gambe.

LE PAROLE DI RAFA MIR, VICINO ALLA FIORENTINA L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO

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