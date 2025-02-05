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Brutte notizie dal Viola Park, Adli infortunato. Fiorentina in emergenza nel mezzo. Tornano Cataldi e Colpani

Secondo quanto riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie dal Viola Park alla vigilia della sfida contro l'Inter, Adli oggi non ha terminato l'allenamento e dovrebbe restare fuori dai convocati...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2025 22:36
Brutte notizie dal Viola Park, Adli infortunato. Fiorentina in emergenza nel mezzo. Tornano Cataldi e Colpani - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno arrivano brutte notizie dal Viola Park alla vigilia della sfida contro l'Inter, Adli oggi non ha terminato l'allenamento e dovrebbe restare fuori dai convocati contro l'Inter con Mandragora pronto a prendere il suo posto. Cataldi è recuperato e dopo un mese tornerà dal primo minuto in mezzo al campo. Anche Colpani tornerà a disposizione di Palladino dopo i forfait contro Lazio e Genoa, da capire il minutaggio dell'ex Monze se riuscirà ad avere o meno i 90 minuti nella gambe.

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