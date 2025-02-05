Rafa Mir: "La Fiorentina è una grande squadra, ho apprezzato l'interesse. Ma Valencia è casa mia"

Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina ha corteggiato Rafa Mir. Ma, alla fine, i tempi tecnici per fare l'operazione non erano sufficienti e l'attaccante, in prestito dal Siviglia, è rimasto a Vale...

Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina ha corteggiato Rafa Mir. Ma, alla fine, i tempi tecnici per fare l'operazione non erano sufficienti e l'attaccante, in prestito dal Siviglia, è rimasto a Valencia. Intercettato dall'emittente spagnole El Chiringuito TV, il centravanti ha parlato così sull'interesse della Fiorentina: "Sono molto contento di essere rimasto qui, Valencia è come casa mia. Ho apprezzato l'interesse della Fiorentina che è una grande squadra, ma io sono molto contento di restare qua, nel club in cui sono cresciuto, e darò il massimo per questa maglia".

NDOUR: “AMMIRO RUI COSTA, APPENA HO SAPUTO DELLA FIORENTINA HO RIFIUTATO IL RESTO. SONO UN BOX TO BOX”

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