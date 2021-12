La Russa contro Caressa in diretta a Sportitalia: “Il calcio non è quello che fanno a Sky la sera”

Il vice presidente del senato Ignazio la Russa, nel corso della trasmissione Calcio e Mercato in diretta su Sportitalia, ha attaccato Fabio Caressa e la sua trasmissione “Il Club” di Sky, queste le parole di La Russa, prima di essere bloccato da Criscitiello, conduttore della trasmissione: “Dobbiamo capire tutti che il calcio non è una scienza esatta, il calcio è sfottò e divertimento. Capisco che le televisioni e i giornalisti sportivi vogliano trasformarlo quasi in una religione, ma il calcio è un gioco. Se invece la trasformiamo in una cosa scientifica come fanno a Sky alla sera tutti intorno (mimando il gesto ndr) che sembra che stiamo parlando di chissà che cosa alla fine io mi addormento” conclude La Russa.

