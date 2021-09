Barone: “Ribery? Cambiato mentalità. Vlahovic crede nel progetto. Berardi? Felici di chi abbiamo”

Joe Barone, dg della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia e Italia7 per parlare di alcune tematiche legate all’ambiente Viola. Ecco le sue parole:

RIBERY “Gli faccio i migliori auguri, è bello che lui sia rimasto a giocare in Italia. Diciamo che noi abbiamo cambiato mentalità, avevamo parlato di quello che poteva essere la sua permanenza qui a Firenze, poi ci sono state le varie situazioni legate agli allenatori, e abbiamo cercato e scelto un’altra strada“.

NAZIONALI “Torna il campionato, andiamo a Bergamo. Dobbiamo vedere con Lega e Fifa questa situazione dei calciatori andati in SudAmerica. Non è giusto che le squadre abbiano giocatori non disponibili, c’è anche la Champions. Queste cose vanno riviste, perchè non è giusto per il calcio. Noi ci stiamo preparando al meglio per far bene sabato”.

VLAHOVIC “Tutto inizia da lui, non ha mai chiesto di andare via. Non ci ha mai chiesto di venderlo, gli voglio fare i complimenti perchè crede in ciò che stiamo facendo. Abbiamo un allenatore importante che sta aiutando lui e tutta la squadra”.



BERARDI “Noi ascoltiamo tutti, procuratori e squadre. Noi siamo felici di ciò che abbiamo, come Callejon, Duncan, abbiamo ripreso Sottil, Saponara, e tanti altri giocatori nei quali crediamo. Vuol dire che la squadra crede nel lavoro di Italiano, abbiamo cambiato mentalità anche come filosofia di gioco, e ne siamo molto felici”.

MALEH-AMRABAT “Siamo in contatto continuo con loro. Ci ho parlato spesso in queste ore, erano molto impauriti. Vediamo, in base agli ultimi sviluppi, se possono tornare subito o meno a Firenze”.

